Kur artışı sonrası: İhracat yüzde 6.5, ithalat yüzde 22.5, dış ticaret hacmi yüzde 16 düştü

Ağustos ayında yaşanan kur artışlarının ardından ithalat son bir yılda yüzte 22.4 oranında azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı 13 puanlık yükselişle yüzde 83’e çıktı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak, 12 milyar 389 milyon dolar oldu. 2018 ocak-ağustos döneminde ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 108 milyar 661 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında artış ile 162 milyar 417 milyon dolar oldu.

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İthalat ise 2018 ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azalarak, 14 milyar 875 milyon dolara indi. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 27 milyar 264 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise döviz kurlarında artışların ardından yüzde 83,3’e yükseldi. Bu oran temmuz ayında da yüzde 58.8’den yüzde 70’e yükselmişti. Bu rakamlar dış ticaret açığında da düşmeye işaret ediyor.

En büyük ihracat motorlu taşıtlar

2018 ağustos ayında en çok ihraç edilen ‘motorlu kara taşıtları’ kalemini (1 milyar 294 milyon dolar), ‘kıymetli veya yarı kıymetli taşlar’ (1 milyar 187 milyon dolar) ve ‘kazanlar, makineler’ (1 milyar 166 milyon dolar) ihracatı takip etti. 2018 yılı ocak-ağustos döneminde de en çok ihracat 17 milyar 431 milyon dolar ile ‘motorlu kara taşıtları’ faslından yapıldı.

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2018 yılı Ağustos ayında en çok ithal edilen ‘mineral yakıtlar, mineral yağlar’ faslını (3 milyar 543 milyon dolar), ‘kazanlar, makineler’ (1 milyar 654 milyon dolar) ve ‘demir ve çelik’ (1 milyar 406 milyon dolar) ithalatı takip etti.

En fazla ihracat Almanya’ya

2018 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 129 milyon dolar), İngiltere (912 milyon dolar) ve Irak (650 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti. En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla, Rusya (1 milyar 589 milyon dolar), Çin (1 milyar 447 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 280 milyon dolar) olarak gerçekleşti.