Kupanın rotası belli: EuroCup Women’da Türkiye’den dört takım yarı finale yükseldi

EuroCup Women’da bugün oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından Türkiye’den dört takım yarı fianle yükseldi. Bu sonuçlarla kupanın Türkiye’ye gelmesi kesinleşti.

Kosice’yi Abdi İpekçi Arena’da 82-66 mağlup eden Galatasaray’ın ilk finalist olduğu turnuvada, Hatay BŞB, Wisla Krakow’u 77-76, AGÜ Spor, BLMA’yı 73-68 ve Yakın Doğu Üniversitesi, ESBVA LM’i 73-61 yenerek son dörde kaldı.

Yarı finalde Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ Spor ile Hatay BB eşleşti. EuroCup’ta yarı final maçları 21 Mart ve 24 Mart’ta, final mücadelesiyse 12 Nisan’da oynanacak.