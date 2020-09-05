‘Kupalar kayıp’ açıklamasını yapan Mısır Futbol Federasyonu: Soruşturma başlatıldı

Mısır Futbol Federasyonu, başkent Kahire’deki binasında saklanan bazı kupaların yok olduğu fark edilince soruşturma başlatıldığını açıkladı.

2010 yılında Afrika Uluslar Kupası’nı kazandıklarında, kupanın Mısır’ın kaptanı Ahmed Hassan’a verildiği an. Fotoğraf: BBC

Kaybolan kupalar arasında, Mısır’ın 2010 yılında üçüncü kez kazandıktan sonra orijinalini saklama şansını elde ettiği Afrika Uluslar Kupası da var.

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Federasyonun açıklamasında, 2013 yılında binanın bir saldırının hedefi olmasının ardından kupaların bir malzeme odasına kaldırıldığı anımsatılarak şu ifadelere yer verildi: “Binada restorasyon çalışması var. Sakladığımız kupaların yok olması bizi hayrete düşürdü. Bulunmaları için elimizden geleni yapıyoruz.”

Yerel yetkililer ise federasyon yönetiminin aklına, restorasyon yapılırken kupaların yerinde olup olmadığını kontrol etmek geldiğini belirterek tepki gösterdi.

Kupaların restorasyon tamamlandığında girişte sergilenmesinin planlandığı belirtildi.