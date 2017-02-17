Ankara’da düzenlenen Türkiye Kupası’nın ikinci gününde oynanan çeyrek final karşılaşmalarıyla birlikte dört yarı finalist de belli oldu.

Kupada ilk gün oynanan karşılaşmaların ardından Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes yarı finale yükselirken, ikinci gün ise Banvit ve Galatasaray Odeabank son dört arasına adını yazdırdı.

Yarı final karşılaşmaları 18 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Saat 16:30’da başlayacak mücadelede Banvit ile Galatasaray Odeabank, saat 19:30’da da Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş’ı 66-57 mağlup eden Banvit üçüncü yarı finalist

İkinci günün ilk maçında Beşiktaş’ı 66-57 mağlup eden Banvit üçüncü yarı finalist oldu. Banvit’te 20 sayı, dört ribaunt ve yedi asistle oynayan Jordan Theodore maçın en değerli oyuncusu seçildi. Gediminas Orelik 12 sayı, 12 ribaunt ve Gasper Vidmar da dokuz sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Beşiktaş Sompo Japan’da ise Earl Clark 14 sayı, 11 ribauntla ‘double double’ rakamlarına ulaşırken, Michael Roll da 13 sayı, beş ribaund ve iki asistle mücadeleyi noktaladı.

‘Sezonun en kötü oyununu oynadık’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sezonun en kötü oyununu oynadıklarını belirten siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ufuk Sarıca şunları söyledi: “Sezonun en kötü oyununu oynadık ve bunu ne yazık ki 40 dakika sergiledik. Sezon içerisinde kötü oynadığımız oluyordu… Zaten attığımız 57 sayı da bu kötü oyunun en önemli göstergesi. İlk yarıda ritm bulamadık. Son periyotta sadece dokuz sayıda kaldık. Bu şekilde maç kazanmak kolay olmuyor.”



‘Sonuca savunmalar karar verdi’

Üçüncü yarı finalist Banvit’in başantrenörü Sasa Filipovski ise şöyle konuştu: “Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Rakip kim olursa olsun aynı şekilde mücadele ediyoruz. Burası tüm takımlar için deplasman. Bu nedenle skorun az olması normal… Bugün maç sonucuna ribauntlar ve savunmalar karar verdi. 20’nin üzerinde asist yapan bir takım olmamıza rağmen bu karşılaşmada daha az asist sayısında kaldık.”

‘Kaptan’ Galatasaray’ı yarı finale taşıdı

Türkiye Kupası’nın son yarı finalistinin belli olduğu büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Galatasaray Odeabank Darüşşafaka Doğuş’u 77-71’lik skorla mağlup etti.

Galatasaray’dan Sinan Güler 17 sayı, altı ribaunt ve altı asistlik performansıyla maçın en değerli oyuncusu seçilirken, Tibor Pleiss 19 sayı, 12 ribaunt ve Blake Schilb de 14 sayı, altı ribaunt, dört asistle oynadı.

Darüşşafaka Doğuş’ta ise Brad Wanamaker 24 sayı, yedi ribaunt, iki asist, Will Clyburn de 12 sayı, bir ribaunt ve iki asistle mücadeleyi noktaladı.

‘Son periyotta kilidi açtık’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mücadele gücü yüksek bir eleme maçı olduğunu belirten Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman, şunları söyledi: “Genelde eleme maçları böyle oluyor. İlk periyot 13-13 tamamlandı. Hücumda iki takım da maç boyunca hatalar yaptı. İki takım da maçtan kopmadı. Son periyotta Sinan’ın önderliğinde rakibimizin savunmasını delmeyi başardık. Ayrıca kilidi de açtık. Sonuçta galip geldik. Zaman zaman çok iyi oynadık, zaman zaman da kolay atışları kaçırdık. Güzel bir taraftarımız vardı. Şimdi taraftarlarımızın yarı finalde, burayı Abdi İpekçi Spor Salonu atmosferine çevirmesini bekliyorum.”

‘Çok boş atış kaçırdık’

Sarı-kırmızılı takımı kutlayan Daçka’nın koçu David Blatt ise “Çok sert bir maç oldu. Çok boş atış kaçırdık. Bu da maçı kaybetmemize neden oldu. Rakibimiz de bu atışları sayıya çevirdi” diye konuştu.