Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, yeni adıyla Vodafone Park’ta ağırladığı Osmanlıspor’u 4-0 mağlup ederek sezonu üç puanla kapattı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 16 ve 88’inci dakikalarda Cenk Tosun, 31’inci dakikada Duşko Tosic ve 73’üncü dakikada Vincent Aboubakar’dan geldi. Tosic, siyah-beyazlıların bu stattaki 100’üncü golüne imzasını attı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 77’e yükseltirken, Osmanlıspor 38 puanda kaldı.
Kupa şampiyonun ellerinde
Şampiyonluk kutlamalarına ‘Boğaz turu’yla başlayan, karşılaşma öncesinde Dolmabahçe’de taraftarlarıyla bu coşkuyu yaşayan siyah-beyazlı ekip, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Tek tek anons edilerek podyuma çıkan ve madalyalarını alan futbolcular, 15’inci şampiyonluk kupasıyla Vodafone Park’ta tur attı.
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