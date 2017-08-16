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Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartına 10 tutuklama daha 

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Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun’da oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankart açan ‘Beleştepe’ grubu üyesi 10 taraftar daha tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Samsun başsavcılığı, 17 taraftar hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

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Yakalama kararı çıkarılan taraftarlardan Volkan Çalışkan, 12 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sendika.org’da yer alan habere göre aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 taraftardan 10’u hakkında daha tutuklama kararı verildi. Samsun’da gözaltına alınan bir kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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