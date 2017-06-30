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Kundaklama şüphesi: Kaz Dağları’nda aynı anda dört yerde çıkan yangın söndürüldü


 

Türkiye’nin ‘oksijen deposu’ olarak bilinen Kaz Dağları’nda kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede, dört ayrı noktada bugün saat 13.00’te yangın çıktı.

Bir hektarlık (yaklaşık bir futbol sahası) alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve akıllara kundaklama şüphesini getiren yangınları, iki helikopterle birlikte büyükşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Bir hektarlık alanı kül eden yangının yaşandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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