Kundaklama ihtimali güçlü: Kazdağları’nda dört ayrı noktada yangın çıktı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nın en önemli bölgelerinden Şahinderesi Kanyonu yakınlarında orman yangını çıktı. 30 Haziran’da yine Kazdağları’nda çıkan ve kundaklama olarak kayıtlara geçen yangında olduğu gibi, bu sefer de yangın dört ayrı noktadan başladı.

Yangına iki yangın söndürme uçağı, dört helikopter, 24 arazöz ve iki dozerle müdahale edilmeye başladı.

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Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, “Altınoluk Mahallesi’nin üst kısımlarında Kazdağları ormanlarının Şahindere Kanyonu Mevkii’nde dört ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbarın ardından hemen harekete geçildi ve ilk müdahaleyi altı dakika içinde yaptık. Çok büyük alanda etkili değil, ancak dört ayrı noktada olması ve rüzgar işi zorlaştırıyor. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor” dedi.

Kazdağları’nın Edremit sınırındaki Avcılar Köyü’nün üst kısmında yer alan bölgede de 30 Haziran’da kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede dört ayrı noktada yangın çıkmıştı. O yangın da kayıtlara kundaklama olarak geçmişti.