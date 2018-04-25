‘Kumpas var’ denen derbi kaldığı yerden ‘seyircisiz’ devam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 3 Mayıs’ta kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Kadıköy’de Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı oynanırken, maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girmişti. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde atmış, maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etmişti. Maç 57’nci dakikada tatil edilmişti.

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Karar oybirliğiyle

TFF’den yapılan açıklamada şöyle dendi: “TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı’nın 20. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.”

Maç tarihi ise 3 Mayıs 2018 Perşembe.

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Dayanak yapılan madde

TFF’nin atıfta bulunduğu madde şöyle:

“MADDE 20 – GÜVENLİK NEDENİYLE MÜSABAKALARIN TAMAMLANAMAMASI

(1) Müsabaka hakemi;

a) Müsabakanın, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması,

b) Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya müdahaleleri sonucunda müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması, hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.

Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca Disiplin Kurulunca eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verilebilir. Eğer müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda Disiplin Kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-Off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.”

20’nci maddede ‘maçın kaldığı yerden devamı’na ilişkin bir ifade bulunmuyor. 21’nci madde ise şöyle:

“MADDE 21 – DİĞER NEDENLERLE MÜSABAKANIN TAMAMLANAMAMASI TFF, 20. maddede belirtilen hallerin dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden oynanmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir.”

Örgütsel yapı şüphesi

İstanbul Anadolu başsavcılığının soruşturması kapsamında ‘örgütsel yapı’ şüphesiyle 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, maç için, “Kumpas var” derken, “Bu, futbol teröründen öte bir şey. Dikkat ettiyseniz hep kornerlerin orada oldu. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti” diye konuşmuştu.

İstanbul Anadolu başsavcılığından, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yapılan açıklamada, ‘tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği’ belirtilmişti.