‘Kumpas mağduru’ydu: Emniyet’in başına Celal Uzunkaya getirildi

Selami Altınok’un AKP’den milletvekili seçilmesi sonrası boşalan ’emniyet genel müdürlüğü’ görevine Celal Uzunkaya atandı.

Celal Uzunkaya, 2009’da İzmir’de kendisini muhbir ve MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan suç örgütü lideri İrfan Erbarıştıran ile bağlantısı olduğu iddiasıyla o dönem yürüttüğü emniyet genel müdür yardımcılığı görevinden alınarak yargılanmıştı.

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İmzasız ihbar mektubuyla açılan davada ‘suç örgütüne yardım‘ suçundan üç ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Uzunkaya emniyet içindeki ‘paralel bir yapı‘nın komplosuna marız kaldığını savunmuştu. Daha sonra ‘FETÖ kumpası’ olarak anılan davada beraat eden Uzunkaya sırasıyla İzmir ve Antalya emniyet müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Uzunkaya son olarak Kamu Güvenliği müsteşar yardımcılığını yürütüyordu.

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60 yaşında iki çocuk babası Uzunkaya 1978’de polis okulunu birincilikle bitirip emniyet teşkilatına katılmıştı.