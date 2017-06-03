Küme düşen Rizespor’un hocası Hikmet Karaman: İki rakibimiz de Trabzon’da üç puan aldı, bu şehir bunu unutmaz 

Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından Süper Lig’e veda eden üçüncü takım olan Rizespor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, “Bu şehir bu günü unutmaz” dedi.

Son haftaya 33 puanla giren 16’ncı sıradaki Rizespor, 35 puanlı Bursaspor’un Trabzonspor’a puan kaybetmesi ve evinde Alanyaspor’u mağlup etmesi halinde ligde kalacaktı.

Bursaspor, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor’u 2-1 mağlup edince, Alanyaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyet Rizespor’u kümede tutmaya yetmedi.

‘Bu şehir bu günü unutmaz’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, küme düşme hattındaki rakipleri Kayserispor ve Bursaspor’un Trabzonspor deplasmanından üç puanla döndüğüne dikkat çeken Karaman, şunları söyledi: “Maçın sonu ve diğer maçın sonu maalesef bizi konum itibariyle 36 puan almamıza rağmen bir alt kümeye yolladı. Önce bugün bu kadar eksiğimiz olmasına rağmen oyuncularımızı kutluyorum. 36 puan aldılar. Ligdeki diğer maçlarımıza baktığımız zaman 40-42 puanla bitirebilirdik. Üstümüzdeki iki takım, biri Bursaspor, diğeri de Kayserispor. Tabii ikisi de Trabzon’da üçer puan aldı. Çok önemli bir sonuç. Net bir cümle söylemek yeterli, bunun dışında da teferruata girmek istemiyorum. Bu şehir bu günü unutmaz.”