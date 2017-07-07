Küme düşen Rizespor ‘şike’ iddiasıyla yargıya gidiyor: Birkaç futbolcu ve menajerin parmağı var 

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Süper Lig’e veda eden Rizespor’un başkanı Metin Kalkavan, Süper Lig 2016/17 sezonunun son haftasında oynanan Trabzonspor – Bursaspor maçında şike yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Son haftaya 33 puanla giren 16’ncı sıradaki Rizespor, evinde Alanyaspor’u mağlup etmesi ve 35 puanlı Bursaspor’un Trabzonspor’a puan kaybetmesi halinde ligde kalacaktı.

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Bursaspor, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor’u 2-1 mağlup edince, Alanyaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyet Rizespor’u kümede tutmaya yetmemişti.

‘Yaptıkları ahlaki değil’

Hürriyet’te yer alan habere göre, iki takımdan birkaç futbolcu ve menajerle ilgili yargıya gideceklerini dile getiren Kalkavan şunları söyledi: “Hukuk, yargı karar verecek. Çok net olarak bizim tespitimiz var. Yargı bunu aydınlatacaktır. İki takımdan belli futbolcular var. Şikayetimizi yapacağız. Bu bizim hakkımız. Futbolcuların yaptıkları ahlaki değil. Davamızı kişisel bazda açacağız. Her ne sebepten olursa olsun doğru yapmadıklarına ve kirli olduklarına inanıyoruz. Bu kişilerin içerisinde menajer de var. Bugün savcılıkla konuştuk. Varsa gereği yapılacaktır.”

‘Bu işte parmakları olduğuna inanıyoruz’

“Düşmemizin büyük zararı oldu. Çok büyük dostlukları, geçmişi düzeltme şansını kaçırdık” diyen Rizespor başkanı şöyle devam etti: “Türk futbolu adına bunu yapmak zorundayız. Şikayetçi olacağız. Üç dört kişi hakkında ve menajerler konusunda başvurumuzu yapacağız. Bizim inancımız bu işte parmakları olduğu. Bizim sorgulama hakkımızı engelleyemez. Yargı sonucunda temiz çıkarlarsa özür dileriz. Burada ne Trabzonspor ne de Bursaspor muhataptır. Biz hukuki hakkımızı kullanacağız.Futbolu çirkinleştiren insanlar var. İçinde olan yönetici olarak alt liglerde neler olduğunu duyunca üzülüyorum. Futbol çok temiz, kirleten insanlar. O insanlar halen var mı? Var. Bu kadar paraların döndüğü yerde sıfırlamak mümkün değil.”