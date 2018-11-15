Kumarhanede vurulan Crispino’nun eski sahibi hayatını kaybetti

İstanbul’da kaçak işletilen bir mekanda silahlı saldırıya uğrayan 57 yaşındaki Ali Rıza Gültekin hayatını kaybetti.
Saldırı Beşiktaş ilçesindeki Hamidiye Mahallesi’nde saat 22:30’da dört katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.
Üç şüpheli, mekana girerek Crispino giyim mağazalarının eski sahibi Gültekin’e ateş açtı. Kafasına bir kurşun isabet eden işadamı ağır yaralandı.
Daireye giden polis ve sağlık ekipleri, Gültekin’in öldüğünü belirledi.
Gültekin’in cenazesi Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken otomobili de incelendi.
Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırı ve cezaevi geçmişi
Gültekin, 2015 yılında Beykoz’da lüks otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış ve yara almadan kurtulmuştu.
Gültekin ayrıca ‘futbolda şike soruşturması’ kapsamında Mart 2010’da tutuklanmış, dört ay Metris Cezaevi’nde tutuklu kaldıktan sonra 23 Temmuz 2010’da tahliye edilmişti.