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Yaramazlara biraz batar!

Kumarhanede öldürülen işadamının yanında koruma polisi varmış

İstanbul’da öldürülen işadamı Ali Rıza Gültekin’in cinayet mahali kumarhaneye koruma polisiyle gittiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Crispino giyim mağazalarının eski sahibi Gültekin, Beşiktaş ilçesinde işletilen bir kumarhanede dün akşam başından vurularak öldürülmüştü.

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Polis, cinayete karışan üç şüphelinin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu belirledi. Cinayet nedeni bilinmiyor. Saldırganlar da aranıyor.

DHA’nın haberine göre cinayet sırasında Gültekin’in beraberinde koruma polisi vardı.

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Savcılık, koruma polisi ve içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına el koydu.

İçeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Türkiye’de kumarhane işletilmesi yasak.

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