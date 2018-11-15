Kumarhanede öldürülen işadamının yanında koruma polisi varmış

İstanbul’da öldürülen işadamı Ali Rıza Gültekin’in cinayet mahali kumarhaneye koruma polisiyle gittiği ortaya çıktı.

Crispino giyim mağazalarının eski sahibi Gültekin, Beşiktaş ilçesinde işletilen bir kumarhanede dün akşam başından vurularak öldürülmüştü.

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Polis, cinayete karışan üç şüphelinin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu belirledi. Cinayet nedeni bilinmiyor. Saldırganlar da aranıyor.

DHA’nın haberine göre cinayet sırasında Gültekin’in beraberinde koruma polisi vardı.

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Savcılık, koruma polisi ve içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına el koydu.

İçeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Türkiye’de kumarhane işletilmesi yasak.