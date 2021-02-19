Kumar oynanan işyerine baskın: 168 kişiye toplam 763 bin lira para cezası

İzmir’in Menderes ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 168 kişiye 763 bin 760 lira ceza uygulandı.
AA’nın haberine göre Şaşal Mahallesi’ndeki işyerinde kumar oynandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirtilen adrese baskın yaptı.
168 kişiye kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 763 bin 760 lira idari para cezası kesti.
İşletme sahibi İ.Ö. hakkında ‘kumar oynamaya yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.