Kumar baskınında polisten kaçmaya çalışırken yüksekten atlayan üç kişi yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında polisten kaçmak için yüksekten beton zemine atlayan üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, 1268 Sokak’taki bir evde kumar oynandığını öğrenen polis ekipleri adrese baskın yaptı. Kaçmak isteyenler binanın arka tarafındaki 5 metrelik duvardan atladı ve yaralandı. Yaralanan üç kişi 112’yi arayarak yardım istedi. O sırada polis de onların bulunduğu yere gitti.

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Yaralıların olduğu arsanın kapısındaki kilidin polis ekiplerince kırılmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan biri ambulansa götürüldükleri sırada, gazetecilerin, “Neden atladınız” sorusuna, “Para cezası yemeyelim diye. ‘Hayırlı olsun’a gelmiştik” yanıtını verdi.