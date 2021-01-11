Kumar baskınında çatıya kaçtı, üç saat yağmur altında bekledi; polis, itfaiye sepetinden ikna etti

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın yaptığı sırada çatıya kaçanlardan biri ceza yememek için üç saat yağmur altında bekledi.

Fotoğraf: DHA

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri beş katlı bir binanın üçüncü katında kumar oynandığı ihbarını aldı. Daha önce mühürlendiği öğrenilen adrese gelen polisler, binanın giriş kapısını açmak istediği sırada içeride bulunan kişiler, güvenlik kameralarından polisin baskın yapacağını fark etti.

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Ekipler binanın çevresini abluka altına alırken, içeridekilerin bir kısmı yakalanmamak için yangın merdivenlerinden inerek kaçmak istedi fakat aşağıda bekleyen polisleri görünce yukarı kaçtı.

Hava almak için çıkmış!

Ekipler, çatıda çeşitli hurdalıkların ve kapıların arkasına saklanan kişileri tek tek yakaladı. Cezadan kaçan bir kişi, çatıya hava almak için çıktığını söylerken, cezai işlem uygulanan bir başka kişi ise, ya cezaevinde duracaklarını ya da hep oynayacaklarını dile getirdi.

Saklananlar cezai işlem uygulanmak üzere aşağı inerken, bir kişinin daha çatıda bulunduğu tespit edildi. Kişinin aşağı indirilmesi için en sonunda olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye sepetine binen polisler, çatıda saklanan kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

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Bir yandan itfaiye ekipleri önlem amaçlı sokakta hava yastığı kurdu. Üç saat boyunca yağmur altında polisin gitmesini bekleyen kişi, ikna yoluyla çatıdan indirildi. Sağanak yağış nedeniyle sırılsıklam olan kişi, çatıya cezadan kaçmak için çıktığını söyledi. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 3 bin 150 liradan toplam 59 bin 850 lira para cezası uygulanırken kumar oynanan daire belediye ekiplerince tekrar mühürlendi.