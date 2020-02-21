‘Kuma’ olmayı reddeden kadını uçurumdan atarak öldürdü

Adana’nın Pozantı ilçesinde, O.Ç. adlı adam, kendisine ‘kuma’ olmak istemeyen Zeliha Armağan’ı (23) uçurumdan atıp başını taşla ezerek öldürdü. O.Ç. ve olay sırasında yanında bulunan kayınpederi H.Ç., Suriye’ye kaçma planı yaparken Şanlıurfa’da yakalandı.

Şanlıurfa’da yaşayan evli O.Ç., Armağan ile dini nikah kıyarak birlikte yaşamak istedi. O.Ç.’ye kuma olmayı kabul etmeyen Armağan, İzmir’e akrabalarının yanına sığındı. Durumu öğrenen O.Ç. ise kayınpederi H.Ç. ile İzmir’e giderek genç kadını ikna etmeye çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. Armağan’ı otomobile bindirip, Şanlıurfa’ya götürmek için yola çıktı. Yol boyunca tüm ikna çabasına karşın olumsuz yanıt alan O.Ç., Adana’nın Pozantı ilçesi Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurup, aşağı indirdiği Armağan’ı uçurumdan attı.

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O.Ç., Armağan’ın ölüp ölmediğini kontrol etmek için yanına indi. Armağan’ın ölmediğini fark eden O.Ç., genç kadını başını taşla ezip öldürdü.

Şanlıurfa’da polis merkezine giden O.Ç.’nin akrabası M.Ç., Armağan’ı öldürüldüğünü ileri sürdü. Adana polisiyle irtibata geçen ekipler, M.Ç.’nin verdiği adres ve O.Ç.’nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından Armağan’ın cesedine ulaşıldı. Armağan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Yakalandıktan sonra Adana’ya götürülecek olan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.