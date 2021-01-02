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Yaramazlara biraz batar!

‘Kuma getirdi’ dediği eşini bıçakladı

Diyarbakır’da bir kadın, ‘kuma getirdiği’ gerekçesiyle eşini bıçakladı.

Fotoğraf: DHA

Bağlar ilçesindeki Mevlana Halit Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki S.Ş., kocası 43 yaşındaki M.Ş.’yle bugün sabah saatlerinde tartıştı.

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Kadın eşini bıçaklarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. M.Ş. hastaneye, kadın ise karakola götürüldü.

Gözaltındaki S.Ş., ilk ifadesinde, eşiyle üzerine kuma getirdiği için tartıştığını, tartışma sırasında da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi.

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