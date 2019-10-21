Antalya’nın Çıralı sahilinde yetişen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kum zambaklarına zarar vermenin cezası 48 bin 625 liradan 60 bin 163 liraya çıkarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumaya alınan kum zambakları caretta carettalar gibi yoğun önlemlerle korunuyor. Koruma çalışmaları sayesinde sayısı yüzde 30 oranında artan çiçekler sahilde görsel açıdan da etkileyici bir hal aldı.

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Kum zambaklarına zarar verilmemesi için bölgede güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini söyleyen Ulupınar Mahallesi’nin muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya şöyle devam etti: “Bu yıl kum zambaklarımız iyice arttı. Artık bunları koruyarak daha ileriki yıllara aktarabilmek için devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Bu alanlardan kum zambaklarının koparılması ya da köklerinden sökülerek götürülmesini engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera sistemiyle de takip edilebilir bir çalışma istiyoruz. Bu şekilde yaparsak bu alandaki kum zambaklarımızı ileriki yıllara, çocuklarımıza miras olarak bırakabiliriz.”