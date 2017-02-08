Kulüplere yayın ihale şartnamesi yerine ‘slayt’ gösterilmiş: Bugün dahi görmedik 

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, dolar kurunun 3.26’ya sabitlendiği yayın ihalesinin şartnamesini halen görmediklerini söyledi.

‘Toplantıda konuşulan paketlerle ilgili ihale yapılmadı’

FBTV canlı yayınına katılan Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün temsilcisi olarak katıldığı yayın ihale toplantısında yaşananları şöyle anlattı: “O toplantıda bir tanıtım yapıldı. Tanıtımda ihaleye çıkacak yayının paketleri tanıtıldı. o paketler A, B, C, D, E, F, G, H, I, J diye isimlendirilmişti. Minimum üç yayıncının alabileceği bir paketleme sistemiydi bu. Bunların ne değerleri, ne muhammen bedeli veya beklenen değerleri konuşulmadı. Başka bir şey söyleyeyim, o kadar net ki şartnameyi bilmediğimiz. Orada konuşulan paketlerle de ilgili bir ihale yapılmadı, tek bir ihale yapıldı. Mesela orada açık kanallara özet ayrı ihale yapılacaktı. Klipler, özetler ayrı ihale yapılacaktı. Maçlarda seçim hakkı olacaktı. Üç yayıncı olacaktı. ‘A’ yayıncısı 12 Süper Lig maçını seçecekti birinci tercihinde. İkinci tercihinde 17, üçüncü tercihinde beş maçı seçecekti. Bugün ihalenin formatına bu uyuyorsa evet biz şartnameyi gördük diyebiliriz. Görmedik.”

‘Sekiz sayfalık slayt gösterimi yapıldı’

Bu süreçte federasyonun ihaleye girmesi beklenen firmalarla yaptığı görüşmeleri açıklamaya başladığını hatırlatan Fenerbahçe Asbaşkanı, şunları söyledi: “Görüşmelerin mali detaylarını vermeye, perspektif olarak da ihaleden beklentilerini anlatmaya başladı. Bize de bir slayt gösterimi yapıldı. Sekiz slayt gösterildi. Bu slaytı kaçıran arkadaşlar, kulüp başkanları oldu. Bunun üzerine bunun bize dağıtılıp dağıtılamayacağını sorduk. Dağıtıldı bize. Bize birer tane dosya olarak verildi. Ama sonra, çok diplomatik söyleyeyim. Bir güvensizlik oluştu. Önce Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, ‘Bu şartlarda ben bu dosyayı almak istemiyorum. Buradan basına bir sızma olursa beni sorumlu tutarsınız’ dedi. Ben de yanımda sayın Hüsnü Güreli vardı. Dosyayı ona verdim. Aldığımız tek not yok ve tekrar söylüyorum, ihalenin şartnamesi de yok. Toplantı nasıl bitti biliyor musunuz? Yapılacak ihalenin şartnamesiyle ilgili kulüplerin üç beş gün sonra yazılı olarak görüşlerini bildirmesi istendi. Daha şartname yok ortada, kulüplerden fikirleri soruluyor.”

‘Kim şartname gösterildi diyorsa yalan söylüyor’

Kulübün yayın ihalesiyle ilgili düşüncelerini federasyona ve Kulüpler Birliği’ne yazılı olarak ilettiklerini anlatan Mosturoğlu, “Dolayısıyla biz ihale şartnamesini bugün dahi görmedik. Elimde aldığım notlar var. O toplantının içeriğine dair her şeyi anlatabilecek durumdayım. Anlatmak ahlaki değil. Ama kim ‘Fenerbahçe toplantıya temsilcisiyle katıldı, yayın ihale şartnamesi ona gösterildi’ diyorsa, çok net söylüyorum yalan söylüyor. Kim söylüyorsa” diye konuştu.

‘Gizlilik anlaşması var deniyor’

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasında canlı yayında yaşanan ihale tartışmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiğine dikkat çeken Mosturoğlu, “Federasyona şartnamenin verilmesi için yazı yazdık. İhtarname yolladık. Yani bu verilmeyecek gizli bir belge olabilir mi? Deniyor ki federasyonla ihaleyi alan şirket arasında gizlilik anlaşması var. Tekrar söylüyorum, federasyon kulüplerin vekili. Müvekkilinden gizleyebilir mi? Bu ürünün sahibi bunlar” ifadelerini kullandı.