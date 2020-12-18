Kulüplerden Bein Sports protestosu: Maçın ilk dakikası oynanmayacak

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş Bein Sports’un yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle protesto kararı aldı.

Buna göre Süper Lig ve 1’inci Lig takımları; Süper Lig’in 13’üncü, 1’inci Lig’in de 15’inci haftasında, maçın ilk 60 saniyesinde mücadele etmeyecek.

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Karar, Kulüpler Birliği ve 1’inci Lig Futbol Kulüpleri Derneği tarafından ortak alındı. Süper Lig’in 13’üncü haftası 18-21, 1’inci Lig’in 15’inci haftası ise 19-21 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Yazılı açıklamada, yayıncı kuruluşun ödemelerini aksattığı ve ciddi sorunlar yaşandığı belirtilerek, taraflar arasında uzlaşma sağlandığı ancak buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmediği kaydedildi.