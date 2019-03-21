Kulüpler Birliği: Yabancı sayısı gelecek sezon sonuna kadar aynı kalsın

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, “Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında futbolda yabancı sınırına ilişkin açıklama yapan Orman şunları söyledi:

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“Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı üç kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor. İki-üç kulübümüz de kademeli olarak azaltılması gerektiğini düşünüyor. Yalnız artı gibi değil, neyse onun gibi devam edilmesi yönünde fikir belirtildi.”

‘Yerli oyuncular teşvik edilmeli’

“Büyük kulüpler olarak ise yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini ve yerli oyuncuların teşvik edilmesinde gelirlerin artırılması yönünde karar bildirdik.”

Son kararı federasyon verecek

“Kademeli olarak indirilmesi kararı Kulüpler Birliği’nde alınmadı, 14’e çıkarılması da bizimle alınmadı. Hukuki yetki federasyonda olduğu için federasyon karar verecektir.”

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Mevcut sisteme göre kulüpler kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor.