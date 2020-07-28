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Yaramazlara biraz batar!

Kulüpler Birliği: Küme düşme kalksın, yabancı sınırlaması ertelensin

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF’ye müracaat edeceklerini söyledi.

Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor karşılaştı. Küme düşen Kayserisporlu oyuncular üzüntü yaşadı. Fotoğraf: AA

2020-2021 sezonu için getirilen yabancı kısıtlamasına da itirazları olduğunu ifade eden ve erteleme isteyen Sepil şöyle konuştu: “Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım.”

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Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle de TFF’ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Alınan karara göre gelecek sezonunda takımlar 14 yabancı futbolcu ile anlaşabilecek. İlk 11’de ise en fazla sekiz yabancı futbolcu yer alabilecek.

Başakşehir’in şampiyon olduğu bu sezon, Ankaragücü, Yeni Malatya ve Kayserispor küme düşmüştü. Ligin son maçı pazar günü oynanmıştı.

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