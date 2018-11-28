Kulüpler Birliği, Dürüst’ü işaret etti: MHK’nın kararı rastlantıyla izah edilemez

Kulüpler Birliği Vakfı, hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya ikinci bir karara kadar maç verilmemesine hükmeden Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta Konyaspor’un lehine maçın son dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası hakemlere yönelik sert eleştiriler gelmişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, maçın ardından istifa kararı aldığını açıklamış, ancak daha sonra “Türk futbolu ve Galatasaray’a daha iyi hizmet edebileceğime inandığım için böyle bir karar aldım” diyerek istifan vazgeçtiğini duyurmuştu.

MHK, maçta görev yapan orta hakem Göçek ve Video Yardımcı Hakem (VAR) performansı yeterli bulunmayan Özkahya’ya ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka verilmeyeceğini dün açıklamıştı.

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Dürüst’e vurgu

Kulüpler Birliği Vakfı, bugünkü yazılı açıklamasında, Galatasaray haricindeki 17 kulübün görüş birliğiyle Göçek ve Özkahya kararlarının geri alınmasını istedi.

Açıklamada her dönem hakem hatalarının olabileceği belirtilerek hakemler hakkındaki kararın ‘zamanlaması’na dikkat çekildi.

Kulüpler Birliği, Dürüst’ün görevine devam etmesi karşılığında MHK’nın hakemlere görev vermeme yönünde karar aldığını öne sürdü.

Açıklamada “Bu tasarrufun zamanlaması ve uygulama biçimi de dikkate alındığında, yetki kapsamında masum bir karar olduğuna inanmak ve bunu savunmak, bu şartlarda mümkün değildir” dendi.

‘Taahhüt verildi’ mesajı

Birlik şunları kaydetti:

“Zira ilgili müsabakadan bir gün sonra istifasını açıklayan TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Sayın Ali Dürüst’ün, müteakip 48 saat içinde bilinmeyen nedenlerle ‘Galatasaray’a daha iyi hizmet edebilmek için’ açıklamasıyla bu kararından vazgeçmesi ve daha bu geri dönüşün üzerinden 24 saat bile geçmemişken MHK’nın almış olduğu karar, sadece rastlantı ile izah edilemeyecek bir durum olmakla birlikte, kamuoyunda ‘birilerine belirli taahhütler verildiği’ algısı yaratmıştır.”

‘Dürüst’ün açıklamaları kabul edilemez’

“Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev alan hiçbir yönetici daha önce yöneticisi olduğu kulübün haklarını savunmak için federasyon yönetiminde olamaz. Bu durum her takıma eşit mesafede ve adilce yönetilmesi gereken Türk futbolu için asla kabul edilemez. Daha önce örneği ve uygulaması olmayan bu olaylar zinciri karşısında TFF ve özellikle MHK’nın bağımsız ve tarafsız hareket ettiğine inanmak ya da bu baskı altında bırakılan değerli hakemlerimizin, özellikle söz konusu takımın müsabakalarında bundan sonra bağımsız kararlar verebileceğine, adaleti istikrarlı bir şekilde sağlayabileceklerine inanmak mümkün değildir. Yıllarca, belli takımların maçlarına verilemeyen hakemler konusu gündemdeyken son yapılan uygulama sıkıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır.”

‘Tek bir kulübün gövde gösterisi…’

“Güven ve itimat duygusunun her türlü ilişkinin temelinde yattığını önemle hatırlatarak, Türk futbolunda güven, hakkaniyet ve adil rekabeti tesis etmede bir numaralı sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun sergilediği bu tutum ile güven müessesesine çok ciddi zarar verdiğini üzülerek görüyoruz.

Son olarak belirtmeliyiz ki bir camianın adalet değil ayrıcalık talep etmesi Türk futbolunun hak ettiği adil yönetim ve eşit şartlarda mücadele etme fırsatı karşısındaki en büyük tehlikedir. Türk futbol ailesi olarak; bu gibi ayrıcalık taleplerinde bulunanın da buna müsaade edenin de karşısında durulmalı ve tüm platformlarda gerekli şekilde mücadele edilmelidir. Kulüpler Birliği Vakfı olarak Süper Lig’deki 17 takımın görüş birliğiyle hakemlerle ilgili alınan ve tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek taraflı bu kararlardan derhal geri adım atılmasını beklediğimizi ve geri adım atılmadığı takdirde de Süper Lig kulüpleri olarak olağanüstü toplanıp Türk futbolunun adil yönetilmesi için hep birlikte ortak bir adım atacağımızı belirtiriz.”