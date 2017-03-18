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Kulüp doktoru açıkladı: Kolundaki kırık nedeniyle operasyon geçiren Fernandao sezonu kapattı

Fenerbahçe-Konyaspor maçında kolu kırılan Brezilyalı futbolcu Fernandao’nun sahalara dönüşünün iki üç ayı bulacağı açıklandı.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Karşılaşmanın 33’üncü dakikasındaki bir hava topu mücadelesinde Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılı ile çarpışan ve acı içinde yerde kalan Fernandao hastaneye kaldırılmıştı.

Ekran görüntüsü tr.beinsports.com’dan alınmıştır.

Sarı-lacivertli kulübün doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sol kolunda dirsekle omuz arasında beş parçalı bir kırık oluşan Brezilyalı oyuncunun bu sabah operasyona alındığını ve ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Yarından itibaren rehabilitasyon çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Kunduracıoğlu, “Fernandao’nun sahalara dönüş süreci tahmin ediyoruz ki, iki üç ay sürecektir” dedi.

 

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