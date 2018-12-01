Kulübe göre rekor: Galatasaray’dan derbi öncesi binlerce taraftarla antrenman

Galatasaray, 2 Aralık’ta oynayacağı Beşiktaş derbisinin öncesinde binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, günler öncesinden taraftarına çağrı yaparak bugün Türk Telekom Stadyumu’ndaki antrenmana katılmalarını istedi.

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GS Store’lardan bilet alan taraftarlar stattaki antremanı izledi. Taraftarlar meşaleler yakarak teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular için tezahürat yaptı.

Galatasaray, antrenmanı 40 bin 451 kişinin izlediğini duyurdu. Kulüp, taraftarın bilet alarak izlediği en yüksek katılımlı antrenmanı yaptıklarını iddia etti.

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Yedi eksik var

Bu arada, kulübün derbi öncesi altısı ideal kadroda sayılabilecek yedi eksiği bulunuyor.

Galatasaray, 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında Muslera, Linnes, Donk, Serdar, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Emre, Rodrigues ve Eren 11’iyle çıkmıştı.

O kadrodan Donk, Serdar, Ndiaye, Belhanda, Emre ve Rodrigues derbide sahada olmayacak.

Terim tribünde

Terim, Fenerbahçe maçından sonra aldığı cezalar nedeniyle, takımının Süper Lig’in 14’üncü hafta maçında karşılaşacağı Beşiktaş maçını tribünden izleyecek.

Terim, derbide soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek. Terim’in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek.

Terim’in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev alamayacak.

Beşiktaş kampa girdi

Beşiktaş ise bugün çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanla sessiz sedasız tamamladı.

Antrenman takım halindeki ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmasıyla başladı.

Ardından pas çalışması, beşe iki çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlayarak kampa girdi.

Derbi yarın Beşiktaş’ın sahası Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak.