Kültürel mirasın bir öğesi daha unutulmaya yüz tuttu: Yahyalı halısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, bin yıllık geleneğin ürünü olan kök boyalı ‘Yahyalı halısı’ teknolojinin beraberinde getirdiği makine halıları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Fotoğraf: DHA

Kirazı, elması ve şelaleleri ile ünlü ilçede halı kültürünü 37 yıldır yaşatan Aziz Özülkü (53), , “Yahyalı halıları Orta Asya’dan göçle birlikte anasından kızına miras kalan bir kültür. Yahyalı halısında Toros dağlarında otlatılan koyunların yünleri kullanılır; yüzde 100 yündür” dedi.

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Yahyalı halısının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Özülkü, ekonomik kriz, ham madde ve isçilik maliyetlerinin artması, makine halılarının çoğalması nedeniyle üretimde hızlı bir düşüş yaşandığını anlattı. Geçmişte her evde en az bir halı tezgahı olduğunu anımsatan Özülkü, tezgahların sayısında yüzde 75 oranında azalma olduğunu vurguladı.

Yahyalı halıların kullandıkça parladığı ve maddi değerinin arttığına dikkat çeken Özülkü şöyle devam etti: “Doğal kök boya ile birleşince ortaya eşsiz kalitede bir halı ortaya çıkar. Hepsinde insanların yaşanmışlıkları, hüzünleri, sevinçleri ve özlemleri halıya işlenmiştir. Makine halıları ile Yahyalı halılarını kıyaslamak mümkün değildir. Yahyalı halıları içerisinde bulunan mineraller halı üstüne düşen güve şeklindeki canlıların evrimi tamamlayarak kelebek olmasını sağlar. Bu da halının mineral ve enerji bakımından nasıl besleyici ve sağlıklı ürün olduğunu gösterir.”