Erdoğan ‘kültürel iktidar’ı da istedi: Milli olmayan etkinliklerde dikkatli olmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘milli’ olmayan etkinlikler konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Milli Kültür Şurası’nda konuşan Erdoğan, kültür ve sanat ürünlerinin insana hitap etmesi gerektiğini belirterek, “Niteliksiz, milli olmayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalıyız” dedi.

Kültür sanat alanında kalıcı ve uzun vadeli işlere odaklanılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır. Günlük işlerle kültür ve medeniyet inşa edilemez” diye konuştu.

‘Sosyal medyanın kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamayız’

Bir kez daha sosyal medyayı ‘hedefe alan’ Erdoğan, önerilerini şöyle sıraladı: “Kültürün her alanında birikimimizi sahiplenecek çalışmaları ön plana çıkarmalıyız. Televizyon, internet ve sosyal medyanın kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamayız. Bu imkanları kendi kültürümüzü yeni kuşaklara aktarma konusunda yeni yollar aktarmalıyız.”

‘Kültürel iktidar için çok farklı bir çalışmaya ihtiyacımız var’

Kültüre ‘ahlak’ ve ‘irfan’a dikkat çeken Erdoğan, ‘kültürel iktidar’ı da istedi: “İrfandan yoksun bir kültür hamallıktan başka bir şey değildir. Ahlaktan yoksun bir kültür anlayışı bizi yozlaşmaya götürür. Sanat ve kültürün amacı insanı akli ve ahlaki kemale ulaştırmaktır. Siyasi iktidar seçimle sandıkla olunabilir ama kültür iktidar için çok daha farklı bir çalışmaya ihtiyacımız var.”

‘2023 vizyonumuza uygun bir yol haritası hazırlayın’

Erdoğan, şura katılımcılarından ‘2023 vizyonu’na uygun bir yol haritası talep etti: “Her konuda siyasetimizin hareket noktamızın merkezine yerli ve milli olanı yerleştirmemizin sebebi budur. 2023 hedefi vizyonu çerçevesinde yeni kültür hedefleri belirlemek zorundayız. Sizden ricam, 2023 vizyonumuza uygun, derinliği olan bir yol haritası hazırlayın. Biz de bunu hem çalışalım, hem uygulamaya koyalım.”