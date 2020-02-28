Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatsal faaliyetlerine üç gün süreyle ara verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 askerin hayatını kaybettiği İdlib saldırısı sonrası tüm sanatsal faaliyetlere üç gün ara verildiği açıklandı.

Fotoğraf: Twitter-Devlet Tiyatroları (Arşiv)

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine üç gün süreyle ara verilmiştir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dileriz”