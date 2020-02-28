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Yaramazlara biraz batar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatsal faaliyetlerine üç gün süreyle ara verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 askerin hayatını kaybettiği İdlib saldırısı sonrası tüm sanatsal faaliyetlere üç gün ara verildiği açıklandı.

Fotoğraf: Twitter-Devlet Tiyatroları (Arşiv)

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine üç gün süreyle ara verilmiştir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dileriz”

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Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu’ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” ifadelerini kullandı.

New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı bir köşe yazısı yayınladı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini -Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda karşı karşıya gelen iki yabancı güçlü adamı- karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, ancak İdlib’deki hava saldırısı sonrasında tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

Lavrov: Putin ve Erdoğan, İdlib’le ilgili görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşılmayacağını söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İdlib’deki anlaşmaların nasıl uygulanacağıyla ilgili’ görüştüğünü açıkladı.

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