Koruma kurulu ‘iş işten geçene kadar’ antik hamamı değil otoparkı korudu

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Eyüpsultan’da bir otopark inşaatı sırasında tarihi bir hamam kalıntısına rastlanmasına rağmen kılını kıpırdatmayınca kalıntının yüzde 70’i parçalandı. Kurul üyelerine soruşturma açıldı. Alanda yeniden arkeolojik çalışma yapılacak.

Fotoğraf: DHA

İslambey Mahallesi’nde bir otopark inşaatının temel kazma çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntıya rastlanmış, uzmanlar yapının Bizans ve Osmanlı devrine ait antik hamam kalıntısı olduğunu tespit etmişti.

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Kurulun ilk kararındaki gerekçe, kalıntının küçük olması, devamlılığının bulunmamasıydı. Kurul antik kalıntının uzmanlar denetiminde kaldırılabileceğine, aynı yerde bulunan mezar taşının da sergilenmek üzere taşınmasına karar vermişti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soru önergesinde ‘skandal’ olarak değerlendirdiği kararı kınadı: “Ne yazık ki buluntuların büyük bir kısmı tahribata uğramış durumda. İnşaatın bu denli ilerledikten sonra durdurulması ve açıldığı iddia edilen soruşturma ortaya çıkarılan bu kıymetli eserin büyük bölümünün tahrip edildiği gerçeğini değiştirmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bundan sonra da böyle geri dönüşü olmayan şaibeli kararların alınmasının önüne geçecek tedbirleri uygulamaya sokmalı.”

Soruşturma değil suç duyurusu gerekiyor

Şeker, kurul üyeleri hakkında yalnızca idari soruşturma başlatılmasının yeterli olmadığını belirterek bu üyeler hakkında görevi kötüye kullanma ve korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verme gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

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CHP’li vekil, Ersoy’un yanıtlamasını talep ettiği önergede şu soruları sordu:

1. İlgili buluntunun korunmasına gerek görmeyen Kurul üyeleri hakkında soruşturma açıldığı iddiaları doğru mudur?

2. İlgili buluntu arazisinde yer alan otopark inşaatı iddia edildiği üzere, buluntuların yüzde 70’i tahrip edildikten sonra mı durduruldu?

3. İstanbul gibi iki kıtaya yayılmış ve birçok uygarlığa, kültüre ev sahipliğe yapmış bir şehirde bulunan tarihi eserlerin gereği gibi korunabilmesi ve kültürel dokumuza kazandırılabilmesi için konunun uzmanı kişilerin karar alma mercilerinde yer almasının sağlanması düşünülmekte midir?