Kültür bakanı: ‘Müze pahalı’ diyenler kusura bakmasın

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, müzeler için yeterli tanıtım bütçesi bulunmamasından şikayetçi.

Posta’dan Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Ersoy, son 15 yılda Türkiye’den kaçırılan 4 bin 319 kültürel mirasın ülkeye geri getirildiğini belirterek sürecin yavaş ilerlemesini, “Bunları getirmek çok pahalı işlemler. Ama bütçe ayırıyoruz. Bütçesizlikten getirmediğimiz bir şey yok” diye değerlendirdi.

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Ersoy Türkiye’de müze tanıtımı için hiçbir çabanın gösterilmediğinden yakındı: “Türkiye’ye giriş yapan turistlerin müze ziyaret etme oranı Avrupa’nın yüzde 50’si bile değil. Zorlukla okyanusu geçirip adamı içeri sokuyorsunuz, adama müze gezdiremiyorsunuz.”

Müzeleri cazip hale getirmek için çalışmalara başlandığını ve Müzekart’ı herkesin kullanabileceği bir yapıya büründürmeye çalıştıklarını dile getiren kültür bakanı şöyle devam etti: “Herkesin Müzekarta geçmesi lazım. İki üç yılda bir müzeye gidip ‘Müze pahalı’ diyenler de kusura bakmasın. Çünkü o çok küçük azınlığı korumamız müzelerimizin büyük bir gelirinden mahrum kalmamız demek.”