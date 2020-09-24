Kullanılmış prezervatifleri satan fabrikaya baskın: Yıkayıp yeniden şekil verilen 324 bin tane ele geçirildi

Vietnam’da, polis, binlerce kullanılmış prezervatifi işlemden geçirip yeniymiş gibi satışa sunan bir fabrikaya baskın düzenledi.
Ülkenin güneyindeki Tan Uyen kasabasındaki fabrikada, yıkanıp yeniden şekil verilerek satışa hazırlanmış 324 bin prezervatif ele geçirildi.
Fabrikanın 32 yaşında sahibi Pham Thi Thanh Ngoc ve çalışanlarının ‘ikinci el’ prezervatiflere, yıkadıktan sonra ahşap tokmakla şekil verdikleri ve paketledikleri belirtildi.
Polis, baskın öncesinde binlercesinin piyasaya sürüldüğünü, kamu sağlığıyla oynayanların en ağır cezayı almalarının gerektiğini açıkadı.
Uzmanlar, prezervatiflerin yıkanıp yeniden kullanılmasının hastalık ve enfeksiyonlara yol açtığı ve kesinlikle bu yola başvurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor.