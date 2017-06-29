Kulis: Yürüyüşün ilk gününden beri Saray çılgına döndü, Erdoğan araştırma yaptırıyor

Yeniçağ gazetesinin Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, ‘Adalet Yürüyüşü’nün ilk gününden itibaren ‘AKP ve Saray koridorlarının’ çılgına döndüğünü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yürüyüşle ilgili iki aşamalı araştırma yaptırdığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

Erdoğan yürüyüşü “PKK, HDP, FETÖ’yle el ele kol kola” sözleriyle hedef almıştı.

Güvenpark’tan başlayan yürüyüş bugün 15’inci gününe girdi.

‘Sarayın ilk halkasında bulunan kaynaklarla görüştüm’

Takan, ‘Erdoğan yürüyüşü araştırıyor!..’ başlıklı yazısına “AKP ve saray koridorları ‘Adalet’ yürüyüşünün başladığı ilk günden itibaren çılgına döndü. Halet-i ruhiye, iftar yemeklerinde yapılan konuşmalarda tezahür etti. Sarayda toplantı üstüne toplantı yapıldı; ‘Nasıl gündemden düşürürüz’ diye.. Hakaretlerin ve belden aşağı tüm vuruşların kamuoyunda karşılık bulmadığı görüldü. Sinir ve kızgınlık katsayısı iyice arttı…” diyerek başladı.

Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesine karşı vereceği siyasi cevabın kulislerde yoğun olarak tartışıldığını aktaran Takan, “Sarayın ilk halkasında bulunan kaynaklarla görüştüm. Çok ilginç bilgilere ulaştım. Saray kaynakları, Erdoğan’ın iki aşamalı araştırma yaptırdığını söylediler” diye yazdı.

Yeniçağ yazarı dinlediklerini üç maddede özetledi:

“* Erdoğan, bazı gruplar üzerinden yaptığı sert eleştirilerin yürüyüşü kıramadığını gördü. Araştırma yaptırıyor, yürüyüşte hangi etkenler var ve bu etkenlerin rolü ne diye. Çıkan sonuçlara göre yeni bir strateji belirleyecek.

* Yürüyüş güzergahındaki tüm telefon görüşmeleri dikkatle takip ediliyor, kimlere nerelerden telefon geliyor ve nerelere telefonlar gidiyor diye. Yürüyüşün iç etkenlerinin yanı sıra dış etkenlerinin de üzerinde duruluyor.

* Bu araştırma sonucu veriler titizlikle analiz edildikten sonra Kılıçdaroğlu’na nasıl etkin bir cevap verileceği kesinleşecek. Belki de yeni bir Yenikapı mitingi olabilir…”