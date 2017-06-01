Kulis: ‘Yurda dön’ çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan atılacak, Gülen ilk sırada

Adalet Bakanlığı’nın, ‘vatandaşlıktan atma’ yolunu açan KHK’ya dayanarak hakkında soruşturma yürütülen Türk vatandaşlarına ‘Yurda dön’ çağrısı yapacağı ve üç ay içinde dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılacağı öne sürüldü.

6 Ocak’ta çıkarılan 680 sayılı KHK’da, yurt dışında bulunduğu halde bir soruşturma veya kovuşturma nedeniyle Türkiye’ye dönmesi istenen birinin, resmi çağrı yapıldıktan sonra üç ay içinde dönmezse vatandaşlıktan çıkarılabileceği belirtilmişti.

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın kulis haberine göre hakkında soruşturma yürütülen Türk vatandaşları yurtdışında ise mahkeme bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’na isim bildirecek.

Bakanlık bu isimlere, Resmi Gazete üzerinden ‘Yurda dön’ çağrısı yapacak. Buna rağmen üç ay içinde yurda dönmeyenler, bakanlığın teklifi ve bakanlar kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarılacak.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs tarihinde ‘FETÖ’nün elebaşı’ olmakla suçlanan Fethullah Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

KHK’daki düzenlemeye atıfta bulunan mahkeme, bakanlığa gönderdiği yazıda şunları kaydetti: “Yargılanması devam eden sanık Fethullah Gülen’in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurtdışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığı’na sunulmuştur.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise iade süreciyle ilgili, “Vatandaşlıktan çıkarmış olsanız bile bir birey sizin ülkenizde suç işlemişse onu talep edebilirsiniz. Vatandaşlıktan çıkardık ve aklandı diye bir şey söz konusu olamaz” dedi.

Erdoğan istemişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ekim ayında Rize’de yaptığı konuşmada şöyle demişti. “‘İnlerine gireceğiz’ dedik. ‘Onlar kaçacak, biz kovalayacağız’ dedik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar” demişti.