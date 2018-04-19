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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: YSK seçim için daha çok süre istemiş ama AKP ’24 Haziran’da ısrar etmiş

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Yüksek Seçim Kurulu’nun erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’da yapılması önerisi kendilerine iletilince “Daha çok süre lazım” dediği ancak AKP yönetiminin tarihte ısrar ettiği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından TBMM’de grup toplantısından sonra yapılan AKP kurmaylarının mini zirvede “Madem ok yaydan çıktı, en kısa zamanda yaparak seçimi Türkiye’nin gündeminden çıkartalım” önerisi dillendirildi. Ardından da gece boyunca Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantılarda şekillendirildi. Kulislerde bu tarihin eylüle kalacağı iddiaları yayılsa da karar ilk toplantıda konuşulduğu gibi çıktı.

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AKP kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle dün yaptığı görüşme saatine kadar, bunun alt yapısını hazırladılar. YSK ile yapılan art arda görüşmelerde seçimin en hızlı nasıl yapılabileceği soruldu. YSK yönetimi, seçim ittifakı düzenlemesi nedeniyle rutin hazırlıkların dışında daha fazla süreye ihtiyaç olduğunu söylediler. Buna rağmen 24 Haziran’a yetiştirme konusunda ısrarcı olundu. YSK, bunun üzerine 50-53 günlük bir taslak program hazırladı. Bunun olası gelişmelere göre, kısaltılıp uzatılabileceği de belirtildi.

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