Kulis: Yıldırım, Albayrak’ın ’emrivaki’ listesine kızdı, adaylık duyurusu gecikti

Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, aday listelerinde ’emrivaki’ yapıldığı gerekçesiyle öfkelenmesi sebebiyle adaylık duyurusunun geciktiği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul adayını açıklamasının iki kez ertelemesinin sebebi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Yıldırım arasında yaşandığı iddia edilen kavga.

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İddiaya göre Yıldırım, Albayrak’ın ekibiyle birlikte ilçe adaylarının listesini hazırlamasına tepki gösterdi. Kendi istediği adayların bulunmadığı listenin emrivaki olarak kendisine sunulmasına öfkelenen Yıldırım bu durumu Erdoğanla konuştu. Bu konuşmadan da sonuç çıkmayınca adaylık açıklamasının ertelenmesine karar verildi.

Ayrıca Yıldırım’ın İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile anlaşamadığı da öne sürüldü.