Kulis: YAŞ kararları, altı saatlik Erdoğan-Yıldırım toplantısında alındı

Dün komuta kademesinin yeniden şekillenmesiyle sonuçlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım toplantısında alındığı belirtildi.

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü YAŞ’ı ‘TSK’nın komuta kademesinin yeniden inşası’ diye niteleyerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 2019’a kadar görevde kalacağının kesinleştiğini yazdı.

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‘YAŞ kontenjanı kullanılmadı’

Selvi, emekli edilen kuvvet komutanları için YAŞ üyeliği kontenjanının kullanılmadığını, bunun sebebinin de darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün daha önce YAŞ üyeliğine atanması olduğunu belirtti.

‘Erdoğan damgasını vurdu’

YAŞ kararlarının şuradan bir gün önce Erdoğan ve Yıldırım’ın, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Orgeneral Akar’la altı saat süren toplantıda alındığını dile getiren Hürriyet yazarı, “Kararlar büyük ölçüde o toplantıda olgunlaştırıldı. Yüksek Askeri Şûra’nın sonuçlarına bakınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damgasını vurduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

YAŞ kararları

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın yerine Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun yerine Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’in yerine Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirildi.