Kulis: Valilere, ‘bölgesel OHAL’ yetkileri vermek için TMK’da değişiklik yapılacak

Hükümetin, uzatılmayacağı belirtilen olağaünüstü hal (OHAL) kapsamındaki bazı yetkilerini gerekli gördüğünde bölgesel olarak kullanmak için yasal düzenleme yapacağı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacın’ın haberine göre AKP’li bazı parti kurmayları, “Henüz gerekli çalışmaları yapılmadı, OHAL bir süre daha devam etsin” dedi, bazılarıysa bu teklife karşı çıkarak seçim öncesi meydanlarda OHAL’in kaldırılacağı yönünde söz verildiğini hatırlattı.

Reklam

Tartışmaların ardından OHAL yerine Terörle Mücadele Yasası’nda değişikliğe gidilmesi benimsenerek Meclis’e götürülmesine karar verildi.

Buna göre yeni Meclis’in ilk icraatı, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapmak olacak. Yaklaşık 100 maddelik yasal düzenleme yapılacak ve sisteme ‘kısmi OHAL’, ‘kriz yönetim bölgesi’ veya ‘güvenli bölge oluşturma’ adında yeni uygulamalar girecek.

Reklam

O bölgede geçerli

Bu değişiklikle, Suruç’taki patlama ya da Reina saldırısı gibi büyük terör saldırıları karşısında bölgede OHAL ilan edilebilecek. Hükümete, ilgili bakana veya valilere, il ve ilçelerin özel durumlarında sadece o bölgede geçerli olmak ve süre belirtmek kaydıyla ‘bölgesel kriz yönetimi’ ilan etme yetkisi verilecek.

Mekan kapatma yetkisi verilecek

Güvenli bölge oluşturma kapsamında, geçici sokağa çıkma yasağı ilanı, kentlerde gösteri yürüyüşlerini veya etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekanları kapatma yetkisi verilebilecek.

Söz konusu bölgede, yargı ve güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesi için yayın yasağı, ev ve araç arama, gözaltı, teknik takip, dinleme gibi konularda yetki aktarımı yapılacak.

Belli bölgeyi kapsayan bu uygulama süreli olacak, gereksinim ortadan kalktığında kısıtlamalar sona erecek. Aynı zamanda olası doğal afetlerde de kriz bölgeleri ilan edilebilecek.