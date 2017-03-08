Kulis: Üçlü zirvede Akar, ‘Menbiç’te herkes bayrak dalgalandırmamalı’ demiş

ABD’li ve Rus mevkidaşlarıyla dün Antalya’da bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Suriye’nin kritik gelişmelerin yaşandığı Menbiç kentinde ‘herkesin bayrak dalgalandırması’nın doğru bir yaklaşım olmadığını söylediği öğrenildi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada Irak ve Suriye’deki gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen zirvede neler konuşulduğu kulislere yansıdı.

‘Menbiç gerçek sahiplerine bırakılsın’

Son olarak Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) çevresindeki beş köyü Suriye hükümeti yetkililerine bırakarak TSK ve Özgür Suriye Ordusu’yla arasında tampon bölge yarattığı Menbiç’in durumu konuşulan konulardan biriydi.

Türkiye bir kez daha DSG’nin bünyesinde yer alan PYD ve YPG’yi ‘terörist’ olarak nitelediğini belirtip, Rusya ve ABD’ye duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Akar, ABD askerlerinin de kentin batısında konuşlandığı Menbiç’in ‘gerçek sahiplerine bırakılması’ gerektiğini ifade etti.

Akar da Menbiç’te herkesin bayrak dalgalandırmasının doğru bir yaklaşım olmadığı mesajını verdi.

Türkiye’nin Rakka planı

Toplantıda bir diğer konu da Türkiye’nin Rakka operasyonuna ilişkin önerisi oldu. Buna göre Akar, TSK ve ABD birliklerinin ÖSO güçleriyle birlikte Akçakale’den girip PYD bölgesi içinde açılacak koridorla Tel Abyad üzerinden Rakka’ya inmesi gerektiğini savundu. Akar, peşmergelerin de doğudan batıya doğru harekata destek verebileceğini belirtti.

Son olarak Rakka operasyonunda ABD YPG öncülüğündeki DSG ile işbirliğine giderse Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü kullanıma açıp açmayacağı da konuşuldu.