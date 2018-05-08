Kulis: ‘Tek elde toplanacak’ ekonomi Albayrak’ın, Yıldırım İstanbul’a ‘soğuk’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçimden zaferle ayrılması halinde kuracağı kabinede ekonomiyi tek elde toplayıp görevi Berat Albayrak’a vereceği ve Mehmet Şimşek’in milletvekilliğini tercih etmeyip aktif siyaseti bırakabileceği kulislere yansıdı.

Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, halihazırda kabinede enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak görev yapıyor.

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Türkiye’den Yücel Kayaoğlu’nun kulis haberine göre, Erdoğan’ın, yeni sistemle birlikte Meclis çoğunluğunun her zamankinden daha önemli olacağı düşüncesinden hareketle, seçim sonrası oluşturacağı kabineye yeni seçilecek milletvekilleri arasından atama yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda, Erdoğan milletvekili aday listelerini yaparken, hem kabineyi, hem de Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri hesaplayarak hareket edecek.

Başbakan ve yardımcıları ile birlikte 27 kişiden oluşan kabine, yeni sistemle birlikte sadece ‘icracı bakanlıklar’dan oluşacak. AKP kulislerinde, bakan sayısının 14-15’e kadar düşeceği konuşuluyor.

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Yeni yapıda, ekonominin tek elde toplanması ve bu görevin Berat Albayrak’a verilmesi durumunda, Mehmet Şimşek’in milletvekilliğini tercih etmeyeceği, bu nedenle de aktif siyaseti bırakabileceği belirtiliyor. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve Nurettin Canikli’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise bu görevini sürdüreceği veya güvenlik politikaları ile ilgili oluşturulacak yeni bir bakanlıkta görevlendirileceği belirtiliyor.

Yıldırım İstanbul’a ‘soğuk’

Mevcut bakanlardan Lütfi Elvan, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve Fikri Işık’ın belediye başkan adayı olarak değerlendirilebileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

Kulislerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın milletvekili listesinde yer almaması, cumhurbaşkanı yardımcılığı veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına yönelik ihtimalleri gündeme getirecek. Yıldırım’ın belediye başkanlığına soğuk baktığı belirtiliyor.