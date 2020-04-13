Kulis: Soylu istifadan önce Erdoğan’la görüşmüş; Erdoğan ‘Gerek yok’ demiş

Süleyman Soylu’nun içişleri bakanlığından istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la konuyu görüştüğü, Erdoğan’ın “Gerek yok” dediği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Soylu, geçen cuma günü birdenbire ilan edilen ve insanların panik halinde marketlere hücum edip sosyal mesafe kuralını hiçe saymasına yol açan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti. Soylu dün gece ortaya çıkan manzarada sorumluluğu üstüne alıp istifa ettiğini duyurmuştu.

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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin yazısına göre Soylu sosyal medyadaki duyurudan sonra telefonunu kapatıp İstanbul’a hareket etti.

Soylu’nun istifa kararını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü belirtilen haberde, ikili arasında şu konuşmanın geçtiği kaydedildi:

Soylu: Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaşanan kargaşadan dolayı tüm sorumluluk bana ait. Bedel ödemek adına istifa etmek istiyorum.

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Erdoğan: Gerek yok.

Soylu: Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum.

Daha sonra Soylu, Erdoğan’ın ikinci bir şey söylemesini beklemeden,”Hakkınızı helal edin” demiş.

Soylu’nun dün 21:30 sularında ortaya çıkan manzaranın mükemmel yönetilen süreçle uyuşmadığını belirtip tüm sorumluğunun kendisine ait olduğunu vurgulayarak istifasını duyurmuştu. Açıklama sosyal medyada hemen gündemin başına oturmuş, istifanın Erdoğan tarafından kabul edilmemesi istenen yüz binlerce tweet atılmıştı.

İletişim Başkanlığı da Erdoğan istifayı kabul etmediğini, Soylu’nun görevine devam edeceğine karar verildiğini duyurmuştu.

Görüşme 23:00 sularında

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göreyse Soylu ile Erdoğan İstanbul’da saat 23:00 sularında görüştü. İletişim Başkanlığı’nın açıklaması da bu görüşmeni ardından saat 23:50’de geldi.