Kulis: Şimşek bakan olmazsam vekil de olmam deyince liste dışı kalmış

AKP’de milletvekili adayı gösterilmeyen beş bakandan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yeni dönemde bakan olmazlarsa milletvekili olarak kalmak istemediklerini parti yönetimine ilettikleri için liste dışı bırakıldığı öne sürüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halen bakan olan beş isme 24 Haziran seçimleri için hazırladığı AKP listelerinde yer vermemişti. Beş ismin yeni dönemde da bakan olarak görevlendirilebilmeleri için liste dışı bırakıldığı yorumları yapılmıştı. Gelen kulis bilgileri bu isimlerin kendi isteklerinin de bu uygulamada rol oynadığını gösteriyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Erdoğan, bakanlar dahil tüm milletvekillerinin adaylık başvurusu yapmasını istedi. Bakanlardan bazıları, Erdoğan’la direkt görüşerek, bazıları da Başbakan Binali Yıldırım aracılığıyla isteklerini iletti.

Habere göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci milletvekili olmak istemediğini doğrudan Erdoğan’a iletenlerdendi. Zeybekci yeni dönemde bakanlık veya cumhurbaşkanlığında bir pozisyon talebinde bulunmadı. Bu yaklaşım, Zeybekci’nin yerel seçimlerde Denizli’den belediye başkan adayı olacağına da yoruldu.

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Özlü yeni kabinede görev istedi

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü ise Yıldırım aracılığıyla milletvekili olmak istemediğini, uygun görülmesi durumunda yeni yürütmenin yapısında görev almak istediğini iletti.

Özlü’nün seçimlerde Meclis çoğunluğu sağlanması halinde Milli Savunma Bakanı olarak değerlendirilebileceği, görev verilmemesi durumunda da savunma sanayi müsteşarlığı görevini üstlenebileceği konuşuluyor.

Kabinede yer alıp almayacağı merak edilen diğer iki isim ise Mehmet Şimşek ile Naci Ağbal’dı. Bu isimler yeni kabinede görev verilmemesi durumunda, milletvekili olarak görev almak istemediklerini iletti. Ancak bu iki isimle ilgili değerlendirmeyi Erdoğan yaptı. Yeni dönemde ‘ekonomik tablo’nun gereklerine göre Şimşek ve Ağbal’ın her ikisine ya da birine yeni yapıda yer verilebilir.

Milletvekili aday listesine konulmayan Ömer Çelik’in durumu ise diğer bakanlardan farklı. Çelik’in adaylıkla ilgili bir talebi olmadı. Habere göre Erdoğan Çelik’i, cumhurbaşkanlığında kendisine yakın bir görevde değerlendirmek istiyor. Çelik’in yeni yapıda AB ile ilişkileri sürdürmesi olasılığından da söz ediliyor.