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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: Selahattin Demirtaş’a yeniden adaylık önerisi sunulabilir

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) 3’üncü Olağan Kongre’ye hazırlanırken, eş genel başkanların kim olacağı konusunda bileşenlerin görüş ayrılığı yaşadığı ve Selahattin Demirtaş’a yeniden adaylık önerisi sunulması konuşuluyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın kulis haberine göre, kongreye günler kala parti içinde eş genel başkan olacak isim konusunda hala karar alınamadı.

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Geçen hafta sonunda Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarını yapan HDP’de, hafta içinde de MYK üyeleriyle kongreye yönelik toplantılara devam edildi. Yeni dönemde eş başkanların kimler olacağı konusunda çalışmaların bu hafta tamamlanıp kamuoyuna duyurulması bekleniyordu.

Ancak haberde, edinilen bilgiye göre parti içinde özellikle bileşenler arasında bazı fikir ayrılıkları yaşandığı ve bu nedenle de henüz eş genel başkanların kimler olacağı konusunda ortak bir iradeye varılmadığı iddia edildi.

Bileşenlerin eş genel başkan adayı konusundaki görüşünü belirtmesinin ardından HDP’nin içindeki Türk-Kürt eş genel başkan dengesi gözetilerek isimlerin belirleneceği belirtildi.

‘Talep ciddi şekilde ele alınıyor’

HDP’nin ocak ayı boyunca yapılan konferanslarında parti tabanından Demirtaş’ın ikna edilmesine yönelik yoğun talepler de gelmişti. Parti içinde söz konusu talebin ciddi bir şekilde ele alındığı da bildirildi. Bileşenlerin kendi içlerinde görüş ayrılığı yaşamalarının başında Demirtaş’ın tekrar aday gösterilmesi talebi de bulunuyor. Parti içinde henüz net bir karar alınmasa da Demirtaş’a tabandan gelen öneri ve yapılan toplantılar sonucunda adaylık önerisinde bulunulabileceği de konuşuluyor.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından HDP içinde erkek eş genel başkan olarak Ayhan Bilgen, Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım gibi isimler konuşulmaya başlanmıştı. Kadın eş genel başkan için de Serpil Kemalbay, Hüda Kaya, Filiz Kerestecioğlu ve Pervin Buldan’ın isimleri dile getirilmişti.

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