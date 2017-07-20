Kulis: Saray kaynaklarına göre ilkbaharda ‘erken seçim’ var

Yeniçağ gazetesinin Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, ‘Saray kaynakları’nın kabine değişikliğinin ardından önümüzdeki yılın ilkbaharında erken seçim olacağını söylediğini yazdı.

Takan, bugünkü ‘Bo-şa-na-mı-yor-lar!..’ başlıklı yazısında, Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Mehmet Müezzinoğlu, Faruk Çelik, Akif Çağatay Kılıç ve Nabi Avcı’nın kabine dışı kaldığını hatırlattı.

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‘TMSF’nin bağlanacağı kişiye bakın’

Yeniçağ yazarı şöyle devam etti: “Bu eski Bakanların ortak uçuş kriteri ‘başarılı olmamaları’ mı?.. Hayır!.. Ne bu astronot olup uzaya fırlatılan bakanların ortak özelliği? Biri hariç 5’inin ‘FETÖ’ ile uzaktan yakından ilgisi olmaması. Ben burada, isimlendirme yapmayacağım. ‘FETÖ’cü de demeyeceğim. Çünkü out olan o Bakan’a kendi partisi içinde ‘FETÖ’cü deniyor. İçerde kalan 6-7 bakana da… R. Erdoğan yaptığı son revizyon ile partisini ve Meclis grubunu tuttu. ‘FETÖ’cü bakanlara dokunmadı.”

‘Gerçek başbakan yardımcısı’nı bulmak için ‘TMSF’nin bağlanacağı kişiye’ bakılması gerektiğini öne süren Takan şöyle yazdı: “Abdulhamit Gül’ün Adalet Bakanlığına getirilmesi gerçekten çok önemli. Çünkü, uzun süredir adı geçiyordu. AKP kulislerinde son günlerde Gül’ün ‘İçeride ve dışarıda çok sıkıştık. Barışmamız lazım…’ şeklindeki sohbet konuşmaları ayyuka çıkmıştı. Fikri Işık’ın yerine, Milli Savunma Bakanlığına, çok sert kişiliği ve militanca Erdoğan bağlılığı ile bilinen Nurettin Canikli’nin getirilmesine ne dersiniz?.. Müsaade buyurun bunu da ben söyleyeyim. Askere tavır daha da ağır bir şekilde devam edecek.”

‘Erdoğan, Kahraman’ın görevine devam etmesini istiyor’

Yeniçağ yazarı, ‘Saray kaynakları’nın bundan sonraki süreçte “Orta vadede AKP Genel merkezinde vitrin yenilenmesi ve 2018 ilkbaharında erken seçim” olacağını aktardığını belirtti.

Takan yazısını şöyle bitirdi: “1 ve 2’nci maddeler arasında sonbaharda Meclis başkanlığı seçimi var ama saray kaynakları, Erdoğan’ın ısrarla İsmail Kahraman’ın görevine devam etmesini istediğini söylüyor. Kahraman’ın ise sağlık sebeplerinden dolayı pek hevesli görülmediğini kaydediyorlar. Yani orada top ortada… Saray anketlerinde bile saklanamayan yeni parti gerçeği için R. Erdoğan çok önemli bir hamle yaptı. Devamının geleceğinden emin olun.”