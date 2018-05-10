Kulis: Saadet Partisi, CHP’nin ‘listeden vekil adaylığı’ önerisini değerlendiriyor

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CHP’nin ‘millet ittifakı’nda birlikte yer aldığı Saadet Partisi’nin (SP) oy potansiyelinin bulunduğu ancak milletvekili çıkaramadığı seçim çevrelerinde SP’li isimlerin CHP listesinden aday gösterilmesini önerdiği kulislere yansıdı.

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın kulis haberine göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’nda üç parti pusulada yer alacak, Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden aday gösterilecek.

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SP’nin de parlamentoda grup kurmasını sağlamak için farklı yöntemler değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, CHP’nin, SP’den bazı isimleri kendi listelerinden aday göstermeyi önerdiği belirtildi. CHP’nin bu önerisiyle, Saadet Partisi’nin oy potansiyelinin bulunduğu ancak milletvekili çıkaramadığı seçim çevrelerinde bazı isimlerin CHP listesinden aday olmasının teklif edildiği kaydedildi. İttifakın alacağı toplam oy ile çıkarılacak toplam milletvekili sayısı, ittifakta yer alan partiler arasında aldıkları oy oranına göre bölüştürüleceği için SP’nin hak kaybı yaşamaması konusunda hassasiyet gösterildiği ifade edildi.

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Ancak SP’nin henüz net yanıt vermediği, öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.