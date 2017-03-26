Kulis: RTÜK başkanı evlilik programlarıyla ilgili kanallara ‘Düzeltin, devam edin’ demiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya’nın, KHK’yla kaldırılacağı konuşulan evlendirme programlarıyla ilgili kanalların genel yayın yönetmenleriyle yaptığı toplantıda “Düzeltin, yayına devam edin” dediği öne sürüldü.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının KHK’yla yasaklanabileceğini söylemişti.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre RTÜK başkanı, Kurtulmuş’un açıklamasının ardından Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Barış Tümay, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, ATV Genel Yayın Yönetmeni Metin Ergen, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner ve Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Şenay Şenol ile bir araya geldi.

Yerlikaya, görüşme sırasında programların yayından kaldırılmasına yönelik değil, ‘devam etmesine yönelik’ bir konuşma yaptı.

Yerlikaya yayın yönetmenlerinden, şikayet edilen konular üzerinde değişiklikler yapılması, toplumdan gelen tepkilerin dikkate alınması ve gerekli hassasiyetin sağlanmasının ardından yayına devam edilmesini istedi.