Kulis: Referandumda, Erdoğan ‘negatif’ ve ‘agresif’ kampanyadan yanaymış

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifi referandumunda ‘Evet’ kampanyasını yürütecek olan AKP’de Başbakan Binali Yıldırım’ın kutuplaşma yaratmayacak bir kampanya yürütmek istediği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınsa kışkırtıcı bir kampanyadan yana olduğu konuşuluyor.

AKP içinde ‘hayırcılar terörist’ söyleminden rahatsız olanlar var

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘hayır oyu verenlerin terörist olduğu’ imasında bulunduğu tartışma yaratan sözlerine karşın kutuplaşmacı bir kampanya istemediği, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin daha negatif ve agresif bir kampanyayı desteklemesiyle beraber parti içinde de böyle bir eğilim oluştuğu belirtiliyor.

Partide içinde ‘hayırcılar terörist’ söyleminden rahatsız olan vekillerin olduğu ifade edilirken, söylemin nasıl şekilleneceği referandum sürecinde yapılacak anketlerden alınacak sonuçlara göre belirlenecek.

Bazı parti yöneticileri, “Eğer sadece anayasa değişikliği ne getiriyor üzerine bir kampanya kurulursa parti tabanı bunu sorgular, ama eğer hayır çıkarsa neler olabileceğine yönelik bir kampanya olursa sorun çıkmaz” görüşünü dile getiriyor.

Akademisyen ihraçları da tartışma yaratıyor

KHK ile Ankara Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda akademisyenin meslekten atılmasının parti içinde tartışma yarattığı belirtiliyor. Özellikle anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin ihracına karşı çıkan bazı milletvekilleri, “Bu gibi adımlar referandum öncesinde sıkıntıya yol açar. KHK’lerin amacı FETÖ ile mücadele değil gibi bir algı oluşur” görüşünü ifade ediyor.

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