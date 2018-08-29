Kulis: MHP’nin af teklifini görüşecek AKP ‘kısmi aftan’ yana

Kulislere göre bugün MHP’nin af teklifini değerlendirecek AKP’nin, kısmi afla ittifakı sürdürmekten yana olduğu iddia edildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgisine göre AKP, bugün gerçekleştireceği MYK toplantısında MHP’nin af teklifini gündemine alacak.

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Parti içinden gelen kulis bilgilerinde, genel af için anayasal değişikliğin gerekli olduğu, bunun için de Meclis’te 360 oya ihtiyaç olduğu gerçeği üzerinde duruluyor. Buna karşın AKP’nin, MHP’nin de desteğini alarak ‘kısmi af’ düzenlemesi getirerek, Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik yapma fikrine daha sıcak baktığı iddia edildi.

Ceza İnfaz Yasası üzerinde yapılacak değişiklikteyse 360 oy şartı aranmayacak.

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AKP’nin yakın olduğu kısmi af seçeneğindeyse ‘denetimli serbestlik sürelerinin’ uzatılması, ‘hükmün açıklanmasının geriye bırakılması‘ gibi değişiklikler bulunuyor.

Af düzenlemesinin bu şekilde hayata geçmesi durumunda 2000 yılında yapılan ‘Rahşan Ecevit affı’ndaki gibi ‘genel affa’ dönüşme riskinin de giderileceği savunuldu.

AKP, seçim ittifakına zarar gelmemesi için 24 Haziran’a dek af konusuna dair hiçbir yorumda bulunmamıştı.

Babacan yazısının iligili bölümünde şöyle yazdı: “AKP kurmayları, yapılacak düzenlemenin af olarak nitelendirilmesine karşın birden fazla yöntemi olduğunu belirtiyor. Parti kulislerinde af düzenlemesinin, anayasal zorunluluk gereği nitelikli çoğunluk gerektireceği, 360 oya ihtiyaç olduğu anımsatılıyor. Meclis’te bu konuda uzlaşma sağlanamayacağı için de partinin tavır almasına gerek kalmayacağı savunuluyor.

Ancak, kamuoyunda af olarak nitelendirilse bile sadece Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılarak sağlanan kısmi affa farklı bakılıyor. MHP’nin ilk gündeme getirdiğinin aksine, yasa değişikliği ile ceza infaz sürelerini değiştirme önerisi geliştirmesi, iki partinin bu konudaki işbirliğini de belirleyecek. Bu formülde 360 oy şartı aranmadığı için denetimli serbestlik süreleri veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi infaz süreleri değiştirilerek yapılacak kısmi af tartışılabilecek. Çalışmanın böyle yapılmasının, 2000 yılında yapılan Rahşan Ecevit affındaki gibi ‘genel affa’ dönüşme riskini de ortadan kaldıracağı savunuluyor. Bu şartlarla yapılacak bir çalışmanın, AK Parti tarafından ‘sınırlı olmak’ koşuluyla değerlendirilebileceği iddia ediliyor.”