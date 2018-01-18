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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: MHP’li üst düzey yönetici anket şirketinin yöneticisini ‘hapisle’ tehdit etti

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Yeniçağ’ın Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen yazarı Ahmet Takan, MHP’li üst düzey bir yetkilinin bir anket şirketinin yöneticisini arayarak tehditler savurduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Takan, bugünkü yazısına şöyle başladı: “İktidar ve çevreleri ‘ne diyecek’ diye düşünmeden kamuoyuna gerçek verileri sunmak için çalışan adamlar bunlar. Yaptıkları ölçümler ile ‘MHP-AKP ittifakı 50 artı 1 etmez’, ‘AKP-MHP ittifakı iktidarın Kürt oylarını kaçırır’, ‘MHP barajın çok altında’, ‘AKP yüzde 40’ı geçemiyor’ diyorlardı. Farkında mısınız? Son günlerde sesleri bıçak gibi kesildi! Televizyon ve gazeteler onlara kapıları kapattığı gibi sahaya inip anket yapmakta da türlü zorluklarla karşılaştıklarını duyuyorum.”

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MHP’den bir üst düzey yöneticinin, bir anket şirketinin yöneticisini arayarak tehditler savurduğunu öne süren Takan, “Zaten adamcağızın başı şirketinden eksik olmayan maliye müfettişleri ile sıkıntıda! MHP’li görevli bir de ‘Bu anketleri yayınlamaya devam edersen hapse dahi girersin’ demiş. Bu tehdidin ardından adamcağız sahada çalışacak anketör bulmakta bile zorluk çekiyor. Var olan çalışanları bile sahaya inmekten korkar hale gelmiş. Adamcağız, muhalif kimlikli gazetecilerden köşe bucak kaçar hale geldi. Kenarından soru sorsanız bile ‘Ben bilmez merkez bilir’ diye cevap veriyor, ‘A, öbür telefondan hanım arıyor. Ben size sonra dönerim’ deyip telefonu kapatıp sırra kadem basıyor” diye yazdı.

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